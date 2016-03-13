«فريد الديب» يدفع ببطلان التسجيلات في «رشوة وزارة الزراعة»

قدم المحامي فريد الديب، دفاع المتهم الأول صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، عدة دفوع قانونية، تأسيسًا لطلب البراءة.

حيث دفع ببطلان جميع التسجيلات التي حدثت على المحادثات التليفونية، إلا التي تمت بأذن النيابة العامة، الصادر يوم 20 -5 -2015، والتي أمر فيها الإذن بتسجيل المكالمات التي تجمع المتهمين محي الدين قدح ومحمد فودة وأيمن الجميل، ومن تليفوناتهم المحددة فقط، متابعًا “عدم جواز إمتداد الإذن إلى شخص أخر حتى لو كانوا الثلاثة طرفًا فيها.

وأضاف «الديب»، “أي تسجيلات أخرى ومن خلال التليفونات دليل باطل لا يكمن التعويل عليه”. كما دفع فريد الديب، أيضًا، ببطلان جميع التسجيلات التي تمت بين الثلاثة سالفي الذكر، لأنها كلها للبحث عن الجريمة، وليس لوقف جريمة حدثت فعلًا.

كما أكد دافع المتهم، أن التحريات في القضية معممة ومجهلة، مشيرًا إلى أنه لم ينسب إلى محي قدح، واقعة محددة، في محضر التحريات.