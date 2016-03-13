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نجاح عملية استئصال ورم ليفى بالمنظار بمستشفيات جامعة المنصورة

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نجاح عملية استئصال ورم ليفى بالمنظار بمستشفيات جامعة المنصورة نجاح عملية استئصال ورم ليفى بالمنظار بمستشفيات جامعة المنصورة
نجح فريق طبى بقسم الجراحة العامة بمستشفى المنصورة الجامعى، باستئصال ورم ليفى كبير من رحم سيدة بالمنظار، وذلك برئاسة الدكتور حسام غازى أستاذ الجراحة العامة والدكتور أحمد صقر والدكتور حسام الفقى بقسم الجراحة، بالاشتراك مع فريق من قسم النسا والتوليد بمستشفى المنصورة الجامعى تحت إشراف الدكتور حسام عبد الفتاح استشارى جراحة النسا والتوليد.

وتم إجراء العملية واستئصال الورم الليفى بالمنظار بدون فتح البطن مع استئصال كيس بالمبيض مع فك الالتصاقات بالبطن نتيجة عمليات سابة وعل تسليك للأنابيب وكل الإجراءات الجراحية تمت فى نفس الوقت والحالة مستقرة.


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