إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى الشافعى واللاهون فى الفيوم بحضور مدير الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من إنهاء خصومة ثأرية عمرها عامين بين عائلتى الشافعى واللاهون بقرية شكشوك بمركز أبشواى بالفيوم، بحضور اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، وقيادات المديرية أعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من كبار العائلات بالمركز وأفراد العائلتين.

وترجع الخصومة بين العائلتين إلى عام 2014 عندما نشبت مشاجرة بين كل من بشر.ن.ع، 52 سنة، عمدة قرية شكوك (من عائلة الشافعى) ومحمد.ع.ص، 60 سنة، صياد (من عائلة اللاهون) وتدخل أفراد العائلتين، وأسفرت المشاجرة عن مقتل نجل شقيق الثانى، ويدعى بلال.ن.ع، 25 سنة، صياد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2271 لسنة 2014 إدارى مركز أبشواى، وتم ضبط المتهم بالقتل ويدعى راشد.ع.ع، 55 سنة، مزارع والبندقية المستخدمة فى الحادث، وبعد ذلك قام أفراد عائلة اللاهونى بتتبع خط سير كامل.ل.ز من عائلة الشافعى، وأطلقوا عليه النيران وأصابوه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2935 لسنة 2015 إدارى مركز أبشواى، وقيدت الخصومة برقم 1 لسنة 2014، وتمكنت قيادات المديرية من التوفيق بين طرفى المشاجرة، والاتفاق على اليوم موعدًا للصلح بين العائلتين وتقديم الكفن.

وتم عمل الصلح بين الطرفين بسرادق كبير بقرية شكشوك، بحضور مدير الأمن ومدير البحث الجنائى وقيادات المديرية، وأعضاء مجلس النواب و1000 شخص من العائلتين وكبار العائلات المحيطة بهما، وقدم بشر.ن.ع، عمدة قرية شكشوك (من عائلة الشافعى) كفنين؛ الأول لعم المتوفى محمد.ع.ص من عائلة اللاهونى، والكفن الثانى تم تقديمه إلى "كامل.ل.ز" من عائلة الشافعى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1214 لسنة 2016 إدارى مركز يوسف الصديق.

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