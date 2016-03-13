إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم أعلى محور المشير طنطاوى.. وتوقف حركة السير

تسبب حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى أعلى محور المشير طنطاوى فى إصابة 3 أشخاص، وتوقف حركة المرور فى الاتجاهين أمام القادم من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه إلى مدينة نصر والعكس، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة المركبات.

تلقى الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من غرفة النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى محور المشير طنطاوى، وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإزالة حطام الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص، وانتقلت سيارتا إسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفى.

- توقف حركة المرور أعلى محور 26 يوليو بسبب حادث تصادم

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