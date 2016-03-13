نهاية الشوط الأول - أرسنال (0) واتفورد (0) .. النني يهدر فرصتين

لعب مؤمن زكريا كعنصر ثابت مع فتحي مبروك وجوزيه بيسيرو وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ومؤخرا مارتن يول.. فما الذي يميزه عن سواه؟

مؤمن زكريا استخلص الكرة 7 مرات في مباراة الأهلي وريكرياتيفو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من أبطال إفريقيا.

وشاهد الأماكن التي يستخلص فيها مؤمن زكريا الكرة. يستخلص مؤمن زكريا الكرة ويتراجع للدفاع حتى منطقة جزاء فريقه.

ويبدو أن الأجنحة في عهد مارتن يول ستكون مطالبة بالالتزام بالواجبات الدفاعية كثيرا.

رمضان صبحي استرجع الكرة للأهلي في الجانب الأيسر من الملعب 6 مرات.

فقط حين انخفض معدلات تراجع رمضان صبحي للخلف، خرج من الملعب واشترك وليد سليمان الذي في دقائق معدودة استرجع الكرة من الخصم 3 مرات بدوره.