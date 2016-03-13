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نهاية الشوط الأول - أرسنال (0) واتفورد (0) .. النني يهدر فرصتين

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لعب مؤمن زكريا كعنصر ثابت مع فتحي مبروك وجوزيه بيسيرو وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ومؤخرا مارتن يول.. فما الذي يميزه عن سواه؟

مؤمن زكريا استخلص الكرة 7 مرات في مباراة الأهلي وريكرياتيفو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من أبطال إفريقيا.

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وشاهد الأماكن التي يستخلص فيها مؤمن زكريا الكرة. يستخلص مؤمن زكريا الكرة ويتراجع للدفاع حتى منطقة جزاء فريقه.

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ويبدو أن الأجنحة في عهد مارتن يول ستكون مطالبة بالالتزام بالواجبات الدفاعية كثيرا.

رمضان صبحي استرجع الكرة للأهلي في الجانب الأيسر من الملعب 6 مرات.

فقط حين انخفض معدلات تراجع رمضان صبحي للخلف، خرج من الملعب واشترك وليد سليمان الذي في دقائق معدودة استرجع الكرة من الخصم 3 مرات بدوره.

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