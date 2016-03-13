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الرئيس المقدونى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والراحل أنور السادات

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الرئيس المقدونى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والراحل أنور السادات الرئيس المقدونى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والراحل أنور السادات
قام الرئيس المقدونى جورجى إيفانوف يرافقه وفد رفيع المستوى بزيارة النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث كان فى استقباله قائد المنطقة المركزية العسكرية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لدولة مقدونيا وجمهورية العربية.

ووضع الرئيس المقدونى إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، كما قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

يأتى ذلك فى اطار زيارته الرسمية لمصر والتى تهدف إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.


>رئيس مقدونيا: نتطلع للتعاون الجاد.. وندعم مصر فى جميع المحاكم الدولية
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مصر 365

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