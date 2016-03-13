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بالصور.. مدير منطقة مطروح الأزهرية يستمع لمشاكل معلمى مجمع معاهد برانى

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بالصور.. مدير منطقة مطروح الأزهرية يستمع لمشاكل معلمى مجمع معاهد برانى بالصور.. مدير منطقة مطروح الأزهرية يستمع لمشاكل معلمى مجمع معاهد برانى
التقى الدكتور سالم محمد عبد العاطى، مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، بإدارة مجمع معاهد برانى الأزهرية وأولياء الأمور، للاستماع إلى أهم مشاكلهم ومتطلباتهم والعمل على حلها.

وقد وعد مدير عام منطقة مطروح الأزهرية إدارة ومعلمى المجمع بالسعى فى حل وإزالة العقبات التى تعوقهم عن أداء عملهم، كما التقى بعض أولياء الأمور، الذين طالبوا بفتح فصل لرياض الأطفال، ووعدهم بتنفيذ مطلبهم بداية من العام الدراسى المقبل.

ووجه مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، الشكر لإدارة مجمع معاهد برانى الأزهرية، على انتظامهم وحرصهم على العمل لإنجاح وانتظام العملية التعليمية، كما أثنى على مستوى الطلاب وتفوقهم الدراسى.

وأكد أنه يقوم بهذه الجولات للمتابعة والتعاون، للارتقاء بمستوى الطلاب التعليمى ونهضة وتطوير التعليم الأزهرى، مشيرًا إلى أنه كما يوجد مقصرون يوجد المجتهدون الذين يجب توجيه الشكر لهم لانتظامهم وإخلاصهم فى العمل.

مدير عام منطقة مطروح الأزهرية بمعهد برانى (1)

مدير عام منطقة مطروح الأزهرية بمعهد برانى (2)

مدير عام منطقة مطروح الأزهرية بمعهد برانى (3)

مدير عام منطقة مطروح الأزهرية بمعهد برانى (4)

مدير عام منطقة مطروح الأزهرية بمعهد برانى (5)

مدير عام منطقة مطروح الأزهرية بمعهد برانى (6)


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