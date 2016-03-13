وزير النقل: استغنينا عن قطار الاسكندرية المكهرب لارتفاع تكلفته

قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إنه تم الاستغناء عن قطار الإسكندرية المكهرب بعد دراسة أكدت ارتفاع تكلفته، مما يسبب أزمة للمواطنين بارتفاع سعر التذكرة إلى 8 جنيهات، لارتفاع سعر القرض إلى 27 مليار جنيه.

وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر مارلوج 5 اليوم، أنه من الممكن تنفيذ المشروع بتكلفة لا تتجاوز نصف مليار جنيه توفيراً لميزانية الدولة، والعمل بالعملة المحلية لتنشيط الاستثمار، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لا تتحمل أعباء قروض بفوائد جديدة ويؤثر بالسلب على الاقتصاد.

وأشار "الجيوشى" إلى أن وزارة النقل لديها خطة لمكافحة الفساد فى مؤسسات الوزارة لمحاربة الفاسدين ولكنها لا تفضل الإفصاح عنها لنشر الإيجابيات، وترك النيابة والقضاء لأخذ مجراهما فى مكافحة الفساد، مؤكداً أن الوزارة لديها عدد كبير من الشرفاء المحبين لوطنهم وعددهم أكبر من الفئة الفاسدة فى الوزارة.

وعن تطوير الطرق والمزلقانات بالإسكندرية أكد وزير النقل أن هناك 4 مراحل لتطوير المزلقانات بشكل كامل، وجارى العمل فى المرحلة الأولى، من حيث غرف المراقبة وإعادة هيكلة المزلقانات، مشيراً إلى أنه فى خلال عام من الوقت الحالى سيتم الانتهاء من تطوير جميع مزلقانات محافظة الإسكندرية لتقليل الحوادث.

وأوضح "الجيوشى" أن الوزارة لديها خطة لمد خط قطار أبو قير إلى منطقة العامرية والمنطقة الصناعية تسهيلاً على عمال المصانع الذين يعانون من نقص الخدمات ووسائل المواصلات لبعد المسافة من وسط الإسكندرية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير عدة طرق رئيسية بالإسكندرية، منها طريق مدينة برج العرب وربط الطريق الدولى، بالإضافة إلى محور التعمير وربطه بالإسكندرية وطريق مطار برج العرب، تسهيلاً على المسافرين والمترددين على المطار للوصول فى وقت قصير وبسهولة بدون أية مشاكل.

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