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بالصور.. رئيس الوزراء لنواب القليوبية: أزمة سعر صرف الدولار فى طريقها للحل

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بالصور.. رئيس الوزراء لنواب القليوبية: أزمة سعر صرف الدولار فى طريقها للحل بالصور.. رئيس الوزراء لنواب القليوبية: أزمة سعر صرف الدولار فى طريقها للحل
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم، الأحد، بنواب محافظة القليوبية، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، أن برنامج ملتزم بتنفيذ الاستحقاقات الواردة فى الدستور والخاصة بزيادة الإنفاق فى مجالات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن رضا المواطن بؤرة الاهتمام الأساسية، وأن الدولة عازمة على عدم التهاون مع الفساد ومواجهة البيروقراطية، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات، إلا أن برنامج الحكومة عنوانه "بداية وأمل"، وقال رئيس الوزراء إن الحكومة جادة فى الإصلاح، وأن مشكلة سعر صرف الدولار فى طريقها للحل، مؤكداً أن الدولة تعمل وفق إجراءات محددة لمعالجة هذا الأمر من خلال برنامج استثنائى لدعم الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد، وبذل الجهود اللازمة لإعادة حركة السياحة الوافدة لمصر إلى معدلاتها الطبيعية، واتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين فى الخارج.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزى فى السياسات النقدية كما تم طرح أوعية إدخارية للمصريين فى الخارج لتشجيعهم على الادخار فى الداخل، وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتيسير إجراءات استصدار التراخيص للمشروعات للقضاء على البيروقراطية والإجراءات الطويلة والمعقدة.

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (19)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (20)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (21)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (22)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (23)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (24)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (25)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (26)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (27)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (28)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (29)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (30)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (31)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (32)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (33)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (34)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (35)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (36)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (37)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (38)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (39)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (40)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (41)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (42)

شريف اسماعيل نواب محافظه القليوبية (43)


>رئيس الوزراء لنواب القليوبية: أرفض بيع القطاع العام ونطرح بعض أسهمه بالبورصة

بدء لقاء رئيس الوزراء بأعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية

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مصر 365

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