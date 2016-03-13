بالصور.. رئيس الوزراء: نحتاج 30 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول بالمدارس

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم، الأحد بأعضاء محلس النواب عن محافظة القليوبية أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية متكاملة لإصلاح التعليم وتنقية المناهج، موضحاً: "إننا نحتاج إلى 30 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالبا، وإلغاء الفترة المسائية وذلك من خلال إنشاء 52 ألف فصل، كما نحتاج 10 مليارات أخرى لتغطية عجز المدارس والتى تحتاج إلى بناء 30 ألف فصل مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ 1000 مدرسة".

وأضاف أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية لا تدفع مقابل استهلاك المرافق وجارى تقنين أوضاعها للحصول على حقوق الدولة، دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالف.

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