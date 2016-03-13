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بالصور.. فريد الديب فى "رشوة وزارة الزراعة": طظ فى قرار وزير الداخلية

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بالصور.. فريد الديب فى "رشوة وزارة الزراعة": طظ فى قرار وزير الداخلية بالصور.. فريد الديب فى "رشوة وزارة الزراعة": طظ فى قرار وزير الداخلية
انتقد فريد الديب، دفاع المتهم الأول صلاح هلال، وزير الزراعة السابق فى جلسة محاكمته وآخرين فى قضية رشوة وزارة الزراعة، القبض على موكله وتسليمه إلى هيئة الرقابة الإدارية، قائلًا " إزاى تسلموه لخصمه".

وأضاف الديب، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة فى محكمة التجمع الخامس، أن القانون يأمر بأن يسلم المتهم لمأمور سجن عمومى، حتى لا تتدخل أى جهات أخرى.

وتابع الديب منفعلًا "لو حتى فى قرار لوزير الداخلية بتسليمه لهيئة الرقابة الإدارية .. طظ فى قرار وزير الداخلية"، واستطرد: "لزمتها أيه مصلحة السجون.. لما كل هيئة ممكن تعملها سجن خصوصى".

وواصل انتقاده للرقابة الإدارية، قائلًا "شغلانتهم الوشاية والتجسس على التليفونات"، "القانون يحمى أن يكون هناك جهة محادية كمصلحة السجون .. عشان كده الناس بتقول إنها بتتعذب لو مافيش جهة محايدة".

محاكمة وزير الزراعة 2 (1)

محاكمة وزير الزراعة 2 (2)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (1)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (2)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (3)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (4) 0

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (4)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (5) 0

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (5)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (7)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (8)

- فريد الديب بـ"محاكمة وزير الزراعة": من خطايا مبارك إعادته الرقابة الإدارية

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