أم تبلغ عن ابنها لتعاطيه المخدرات

نظرت المحكمة في بلاغ إلى مركز مكافحة المخدرات تقدمت به أم تشتكي ابنها الشاب ذا السبع وعشرون عاماً، تفيد فيه بان ابنها يتعاطي للمواد المخدرة داخل المنزل بشكل مستمر، وأنها وجدت في أغراض ابنها قطعة من مخدر الحشيش، فاتصلت بالمكافحة طالبة منهم القبض على ابنها لحماية من هذه السموم واحالة للمركز المختص للعلاج من الادمان.

وخلال دقائق تواجد افراد الشرطة في منزل الأم الشاكية، وتم القاء القبض على الأبن واجراء عدد من الفحوصات الطبية التي اثبتت تعاطية المواد المخدرة، وحول إلى النيابة العامة، وهناك أقر أنه كان يتعاطى المخدرات، فيما تبين بان هذه هى الواقعه الثانية التي يتم خللها القاء القبض على المتهم.

وطالب الابن من هيئة المحكمة إحالته للعلاج وقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 22 الشهرالجاري.