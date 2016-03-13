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تحليل في الجول – الخريطة الحرارية توضح.. الميزة الأقوى في إيفونا

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الأماكن التي يتسلم فيها ماليك إيفونا مهاجم الأهلي الكرة تحكي قصته كلها. هذا ما يظهر في الإحصائيات التي يقدمها FilGoal.com من الشركة المتخصصة في عالم الأرقام والتحليلات الرياضية Korastats.

شاهد الأماكن التي يتسلم فيها إيفونا الكرة:

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إيفونا لا يتحرك فقط في منطقة جزاء خصمه. بل يهبط حتــــــــــــــــــى منتصف الملعب!

بل وتسلم إيفونا الكرة في منتصف ملعب الأهلي 3 مرات خلال لقاء ريكرياتيفو الأنجولي.

على الجناح الأيمن تسلم إيفونا الكرة 10 مرات. وفي اليسار 7 مرات.

تسلم الكرة 3 مرات على حدود منطقة جزاء ريكرياتيفو ومرة داخلها.

إذن ميزة الرجل الأساسية كانت اللعب كمحطة لعب لرفاقه. خاصة بالنظر إلى أنه لم يفشل في استقبال الكرة ولو لمرة واحدة.

شاهد الخريطة الحرارية لأماكن تحركاته:

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التمرير للخلف

لكن ربما واحدة من مشكلات إيفونا أنه – ربما لأسباب خططية أو تتعلق بالكثافة العددية في هجمات الأهلي - أغلب تمريراته تكون للخلف كما يظهر في خريطة تمريراته.

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إيفونا مرر الكرة للخلف 80% من نسبة المرات التي وصلته فيها.

مرر الكرة مرة واحدة للأمام ومرة واحدة للجنب.

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