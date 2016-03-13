بالفيديو.. السجن المشدد من 7 لـ 15 سنة للمتهمين بقضية "حرق سيارة شرطة بحلوان"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ10 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم، بتهمة حرق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام الماضى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

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