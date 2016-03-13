"الإسكان" تحذر من إقامة المنشآت والأنشطة على أراضى الشريط النهرى بأسوان الجديدة

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، المواطنين الذين يمتلكون مستندات تثبت ملكيتهم لأراضى الشريط النهرى داخل كردون مدينة أسوان الجديدة، من إقامة أية منشآت أوأنشطة أو أشغال على هذه الأراضى دون الرجوع لجهاز مدينة أسوان الجديدة.

وشددت الهيئة فى بيان لها اليوم، الأحد انه فى حالة المخالفة سيقوم جهاز المدينة بإزالتها على الفور طبقاً للقانون، مع تحميل صاحب الشأن جميع الآثار المترتبة على المخالفة.

ومن جانبه أكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، أن هيئة المجتمعات العمرانية، هى صاحبة الولاية على هذه الأراضى.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن أى تعامل على هذه الأراضى، لا يتم إلا من خلال الهيئة أو جهاز مدينة أسوان الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى سياق اخر أعلن المهندس خالد أبو العطا، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، انه سيتم طرح 20 محلاً تجارية، بمساحات تتراوح بين 25م2 و843م2، بقرى:مارينا، ومراقيا، ومرابيلا، وكازابيانكا، وذلك للبيع فى مزاد علنى.

ومن جانبها قالت المهندسة تمام جرجس، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو: "إنه سيتم قريبا طرح أعمال تنفيذ شبكات الطرق، والصرف، والتغذية، والرى، لمنطقة الـ120 فداناً بالمدينة فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء".

فيما أوضح المهندس محمد عبد الحميد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال تطوير الموقع العام حول العمارات بالمجاورتين الأولى والثالثة بالحى الأول، والمجاورات: الثانية والثالثة والرابعة، بالحى الرابع، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأكد أن طرح المزاد والمناقصات يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية على دفع عجلة التنمية، وخلق فرص الاستثمار، وتطوير وتوفير ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، لسكان المدن الجديدة.