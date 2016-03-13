رئيس الوزراء:نستهدف خفض معدل التضخم لـ9٪ ببرنامج الحكومة و8٪ لعجز الموازنة

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية اليوم، الأحد إلى أننا نستهدف من خلال برنامج الحكومة خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والإستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل.>وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن أيضاً التوسع فى برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة للبدء فى تنفيذ منظومة النظافة، حيث تم تحديد سعر الغاز والكهرباء فى مشروعات تدوير القمامة.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الخاص بالمحليات، أشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الإدارة المحلية سيصدر قبل منتصف العام الحالى تمهيداً لإنتخابات المحليات المقبلة، مؤكداً أنهما سيسهمان بدرجة كبيرة فى تحسين الخدمات فى المحليات والمحافظات.

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>وشدد رئيس الوزراء على أنه لا بيع للقطاع العام، بل أن هناك خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة لتحقيق إيرادات مع طرح جزء منها فى البورصة، مؤكدأً أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الإستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات، كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بأفكار جاذبة وغير تقليدية.

>وأضاف أن الدولة بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن هناك رؤية إستراتيجية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على تنوع الأسواق، وإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة.

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>من جانبهم طرح نواب محافظة القليوبية عدداً من المطالب والمقترحات، من بينها إصدار تشريع للتعامل مع حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وإعادة النظر فى قوانين البناء الموحد، وإيجاد تأمين صحى ومعاش لصغار الفلاحين، ومشروع الغاز الطبيعى بشبين القناطر، والإهتمام بالتصنيع الزراعى لتشجيع زراعة الموالح، وكذا توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، وإعادة تقييم دور بنك التنمية والائتمان الزراعى فى دعم المزارعين، كما طالبوا بالعمل على تقليل الكثافة بالفصول الدراسية، وتوفير أراضى لإقامة المرافق والخدمات العامة، والاهتمام بمشكلة القمامة، وزيادة خدمات النقل العام بين القليوبية والقاهرة.

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>وأشار النواب إلى ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب، التى تم تطويرها بجهود وزارة الشباب لاستقطاب عدد كبير من الشباب، وتدريبهم على بعض الصناعات الحرفية وإقامة معارض للمنتجات بتلك المراكز، مع التوسع فى إقامة مراكز شباب بالقرى المحرومة.

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>كما أكد النواب أهمية معالجة النقص فى الخدمات فى بعض قرى المحافظة والإسراع فى إنهاء المشروعات المفتوحة منذ سنوات وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا النظر فى أسعار الخدمات المقدمة من الشركات القابضة فى مجال الكهرباء والمياه والغاز، كما طالب النواب بضرورة النظر فى أوضاع مكامير إنتاج الفحم بالقليوبية للتأكد من عدم تأثيرها سلبياً على البيئة وصحة المواطنين والإنتاج الزراعى والحيوانى، كما دعوا إلى تنفيذ مشروع لمد خط مترو الأنفاق إلى قليوب من شبرا الخيمة، والتصور للثفاقة فى برنامج الحكومة.

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>وفى تعقيبه على النواب قال رئيس مجلس الوزراء أننا نتوسع فى إقامة مراكز الشباب لنصل بها إلى 4000 مركز مطور، نفذنا منها 2000 مركز، وأضاف أنه سيتم بحث موضوع مكامير الفحم مع وزير البيئة والبحث عم حلول مناسبة، مؤكداً أن الأولوية لإنهاء المشروعات المفتوحة، موضحاً أننا نحتاج إلى 33 مليار جنيه لتغطية المدن والقرى بخدمات المياه بنسبة 100%، الوصول بالصرف الصحى إلى 50% بالقرى، وأشار إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية متكاملة لإصلاح التعليم وتنقية المناهج، موضحاً اننا نحتاج إلى 30 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالب وكذا إلغاء الفترة المسائية وذلك من خلال إنشاء 52 ألف فصل، كما نحتاج 10 مليارات أخرى لتغطية عجز المدارس والتى تحتاج إلى بناء 30 ألف فصل مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ 1000 مدرسة. وأضاف أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية لا تدفع مقابل استهلاك المرافق وجارى تقنين أوضاعها للحصول على حقوق الدولة، دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالف.

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