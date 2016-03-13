فريد الديب بقضية "رشوة وزارة الزراعة": صلاح هلال كان ينفذ أوامر السيسى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد، الاستماع لمرافعة فريد الديب، دفاع صلاح هلال المتهم الأول، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".

وقال "الديب" فى مرافعته، أن مساعدى وزير الزراعة السابق بدأوا فى تقنين وضع يد الأرض التابعة لشركة "كايرو ثرى"، وهى تنفيذًا لأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقرأ "الديب"، خطابا مقدما من اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس، يدعوه لتقنين وضع أراضى 400 رجل أعمال، وأوضح أن الرئيس منذ جاء إلى سدة الحكم ووضع الدولة الاقتصادي سىء، فسعى إلى زيادة خزائن الدولة بالأموال المنهوبة من رجال الأعمال القادرين.

تعقد الجلسة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مرافعة النيابة فى القضية.

فريد الديب بـ"محاكمة وزير الزراعة": من خطايا مبارك إعادته الرقابة الإدارية

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