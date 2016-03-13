أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هيدينك: على تشيلسي إنهاء الموسم بفخر وكبرياء

Google+ Print
هيدينك: على تشيلسي إنهاء الموسم بفخر وكبرياء هيدينك: على تشيلسي إنهاء الموسم بفخر وكبرياء

طالب جوس هيدينك مدرب تشيلسي لاعبيه بأن ينهي الفريق موسم الدوري الإنجليزي الحالي بفخر وكبرياء ومسؤولية بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان تشيلسي قد خسر بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة أمام إيفرتون وسجل روميلو لوكاكو هدفي اللقاء.

وصرح هيدينك في المؤتمر الصحفي "بالطبع الفريق يحب الفوز ومعظمه اعتاد على ذلك، لكن الجميع يعرف كيف كان موسم تشيلسي حتى ديسمبر الماضي، لقد كان سيئا جدا".

واستطرد المدرب الهولندي "من الصعب التأهل لدوري أبطال أوروبا وتحقيق لقبه إضافة للتتويج بكأس الاتحاد".

"لقد انتهت تلك الأحلام الآن وهو أمر سيء، لكن حينما تلعب لناد كبير مثل تشيلسي، عليك أن تلعب بمسؤولية وفخر وكبرياء حتى ولو كان الموسم سيئا كما هو حاليا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع