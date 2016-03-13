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إنتر يفقد أهم أسلحته قبل مواجهة روما

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إنتر يفقد أهم أسلحته قبل مواجهة روما إنتر يفقد أهم أسلحته قبل مواجهة روما

فقد إنتر أحد أهم أسلحته قبل مواجهة روما في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي وهو الأرجنتيني ماورو إيكادري الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لأسابيع.

وتعرض إيكاردي لإصابة في ركبته بعد عشر دقائق من مباراة فريقه ضد بولونيا يوم السبت في الدوري الإيطالي.

وأصدر إنتر بيانا أكد إصابة إيكاردي بالتواء في الركبة على أن يخضع لفحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة، والفترة التي سيغيبها عن الملاعب.

إيكاردي هو أفضل هدافي إنتر هذا الموسم برصيد 12 هدفا.

ويحتل إنتر المركز الرابع في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن روما الثالث والذي يلاقي أودينيزي يوم الأحد.

ويحل إنتر ضيفا على روما في ملعب الأوليمبيكو بالجولة المقبلة يوم السبت.

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