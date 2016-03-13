هيدينك: على تشيلسي إنهاء الموسم بفخر وكبرياء

طالب جوس هيدينك مدرب تشيلسي لاعبيه بأن ينهي الفريق موسم الدوري الإنجليزي الحالي بفخر وكبرياء ومسؤولية بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان تشيلسي قد خسر بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة أمام إيفرتون وسجل روميلو لوكاكو هدفي اللقاء.

وصرح هيدينك في المؤتمر الصحفي "بالطبع الفريق يحب الفوز ومعظمه اعتاد على ذلك، لكن الجميع يعرف كيف كان موسم تشيلسي حتى ديسمبر الماضي، لقد كان سيئا جدا".

واستطرد المدرب الهولندي "من الصعب التأهل لدوري أبطال أوروبا وتحقيق لقبه إضافة للتتويج بكأس الاتحاد".

"لقد انتهت تلك الأحلام الآن وهو أمر سيء، لكن حينما تلعب لناد كبير مثل تشيلسي، عليك أن تلعب بمسؤولية وفخر وكبرياء حتى ولو كان الموسم سيئا كما هو حاليا".