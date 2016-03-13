وزير النقل: تطوير قطار أبي قير ذاتيا.. و3 مليارات جنية تكلفة تطوير منظومة الطرق

قال وزير النقل سعد الجيوشي إنه سيتم تنفيذ وتمويل مشروع تطوير قطار أبي قير بالإسكندرية ذاتيا، موضحا أن تمويله كان سيكلف خزينة الدولة 27 مليار جنيه في الدراسة الأولى، بينما إعادة الدراسة أظهرت أنه سيكلف نصف مليار جنيه إذا تم تمويله ذاتيا دون اللجوء للقروض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير علي هامش افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 5) الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 13-15 مارس الجاري.

وأضاف أن الاقتصاد منهك وأن ميزانية الدولة لا تتحمل أعباء أية قروض، متابعا “بدأنا في اتخاذ إجراءات التنفيذ الذاتي وسيتم المشروع علي 3 مراحل، تتضمن تحسين جودة الخطوط والعربات علي أن يصبح عدد الوحدات القطار ذهاب وعودة 12 وحدة بدلا من 7، بالإضافة إلي ربط خط أبي قير بقطار العامرية”.

وأعلن الجيوشي أن حجم الإنفاق علي تطوير منظومة النقل بمحافظة الإسكندرية وصل إلي 3 مليارات جنيه، مشيرا إلي أنه يتم تطوير الطريق الدولي الساحلي وربطه بمطار برج العرب وطريق مدينة برج العرب من خلال توسيعه إلي 5 حارات ذهابا وإيابا وكذلك تطوير طريق محور التعمير.

كما أعلن الجيوشي أنه سيتم إنشاء 5 كباري علوية علي خط أبي قير لتسهيل حركات النقل والتدفق المروري في تلك المنطقة.

أ ش أ