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رئيسة البرازيل تدعو المتظاهرين الذين سيشاركون في مسيرات ضد الحكومة للهدوء

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رئيسة البرازيل تدعو المتظاهرين الذين سيشاركون في مسيرات ضد الحكومة للهدوء رئيسة البرازيل تدعو المتظاهرين الذين سيشاركون في مسيرات ضد الحكومة للهدوء

رئيسة البرازيل – ديلما روسيف

دعت رئيسة البرازيل ديلما روسيف المتظاهرين الذين سيشاركون في مسيرات ضد إلى التحلى بالهدوء .

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم “الأحد” ، أن العديد من المدن في البرازيل ستشهد مسيرات لمعارضين ، للمطالبة باستقالة روسيف على خلفية تدهور الاداء الاقتصادي وفضيحة الفساد التى طالت شركة “بترو براس” الوطنية للنفط .

يشار إلى أن نحو مليون شخص تظاهروا ، في 18 أغسطس 2015 ، فى مختلف أنحاء البرازيل مطالبين برحيل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التى تواجه أزمات سياسية واقتصادية وقضايا فساد.

ولوح المعارضون بأعلام البرازيل، مطالبين باستقالة الرئيسة روسيف أو إقالتها، منددين بالفضيحة المالية السياسية الكبرى حول الفساد فى شركة بتروبراس العامة التى كبدت المجموعة النفطية العملاقة أكثر من مليارى دولار من الخسائر.

أ ش أ

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