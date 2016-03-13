تأجيل محاكمة 673 متهمًا من الإخوان فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 20 مارس

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 673 متهماً فى أحداث عنف بمحافظة المنيا، للمرافعة واستدعاء المتهمين إلى جلسة 20 مارس الجارى.

و أجلت المحكمة نظر4 قضايا للمتهمين تتعلق بأعمال عنف وشغب بمراكز بنى مزار، وسمالوط، وملوى، والمتهم فيها 673 متهماً إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، لتعذر حضور المتهمين المحبوسين

>القضية الأولى الخاصة باقتحام كنيسة السيدة العذراء ومنازل أقباط بمركز بنى مزار، والمتهم فيها 131 متهماً، والثانية والثالثة بشأن اقتحام متحف وإدارة مرور ملوى، والمتهم فيها 520 متهماً، والرابعة يحاكم فيها 22 متهماً من أبناء مركز سمالوط بتهمة قطع الطرق، والسكة الحديد بقرية التوفيقية بمركز سمالوط ، فى شهر فبراير من العام الماضى.

وأحال النائب العام المتهمين إلى القضاء العسكرى فى شهرى فبراير ومارس من العام الماضى، وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين أشتركوا فيما بينهم على تخريب منشآت عامة، والتعدى على دور عبادة ومنازل أقباط، والتحريض على إثارة الشغب والعنف إبان أحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

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