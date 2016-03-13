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المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ 9 آخرين فى"محاولة الهروب من قسم الموسكى"

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المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ 9 آخرين فى"محاولة الهروب من قسم الموسكى" المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ 9 آخرين فى"محاولة الهروب من قسم الموسكى"
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ9 متهمين، والسجن المؤبد 25 عاما لمتهم، على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب من قسم الموسكى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم الموسكى، إلى جانب اتهام المتهم العاشر والحادى عشر بحيازة مخدر الترامادول.


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