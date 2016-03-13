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بالصور.. الديب لقاضى رشوة وزارة الزراعة: يوجد تعديل بالتحقيقات وإدونا البراءة بقى

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بالصور.. الديب لقاضى رشوة وزارة الزراعة: يوجد تعديل بالتحقيقات وإدونا البراءة بقى بالصور.. الديب لقاضى رشوة وزارة الزراعة: يوجد تعديل بالتحقيقات وإدونا البراءة بقى
تمسك فريد الديب دفاع المتهم الأول صلاح هلال، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، أثناء نظرها قضية رشوة وزارة الزراعة بالطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة جلسة أمس.

وطالب الديب بضرورة سماع شهادة وكيل نيابة أمن الدولة العليا مجرى التحقيقات، الذى استجوب المتهم الرابع، وقال إنه تم تعديل التحقيقات فى النيابة بداية من ص 202 حتى 210 ثم من212 حتى 221 ثم 223 إلى 228 وكان التعديل بطريقة واضحة جدًا بالصفحات المذكورة.

وأضاف الديب خلال مرافعته، "أنه تم تعديل150 صفحة، وهناك صفحات نزعت من تحقيقات النيابة العامة، الخطأ يكون في صفحة أو أثنين أو ثلاثة لكن الأخطاء في 150 صفحة كثير".

ورغم تمسك الديب بطلباته، بدأ مرافعته، وقال مازحًا "ما تدونا براءة ونخلص مفيش داعى للخناق".

محاكمة وزير الزراعة 2 (1)

محاكمة وزير الزراعة 2 (2)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (1)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (2)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (3)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (4) 0

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (4)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (5) 0

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (5)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (7)

محاكمة وزير الزراعة فساد وزير الزراعة (8)


>- بدء جلسة محاكمة صلاح هلال و3 آخرين فى قضية "رشوة وزارة الزراعة"

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