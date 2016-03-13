شلل مرورى بسبب حادث تصادم أعلى كوبرى الجيزة المعدنى وبمحور صفط اللبن

تسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن، اليوم الأحد، فى توقف حركة السيارات للقادم من مدينة 6 أكتوبر وفى طريقه إلى مناطق الجيزة.

كما تسببت أعمال الصيانة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، فى ظهور كثافات مرورية للقادم من شارع الهرم، وفى طريقه إلى ميدان الجيزة، وكذلك أعلى محور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، أمام العديد من السيارات، للمتجه من محور المشير وصولا إلى جامعة الأزهر.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من النجدة يفيد بوجود كثافات مرورية بسبب أعمال صيانة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، وبمحور صفط اللبن، وعلى الفور تم الدفع بخدمات مرورية لسحب الكثافات وإزالة أى معوقات أمام حركة المركبات.

- زحام مرورى بسبب أعمال صيانة ورصف بمحور المشير طنطاوى