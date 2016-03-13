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«الديب» في «رشوة الزراعة»: «من خطايا مبارك إعادته للرقابة الإدارية»

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«الديب» في «رشوة الزراعة»: «من خطايا مبارك إعادته للرقابة الإدارية» «الديب» في «رشوة الزراعة»: «من خطايا مبارك إعادته للرقابة الإدارية»

مبارك والديب (أرشيفية)

واصل فريد الديب دفاع المتهم الأول في قضية “رشوة وزارة الزراعة” صلاح هلال وزير الزراعة السابق، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الأحد، مهاجمًا هيئة الرقابة الأدارية التي وصفها بأنها “مختصة في التسجيل للمواطنين” والتي “يشوبها أحيانًا الأهواء الشخصية”.

وأضاف الديب، أن الزعيم جمال عبدالناصر هو من أنشأها، والراحل أنور السادات قلل صلاحيتها، متابعًا “من خطايا الرئيس مبارك أنه أعاد الرقابة الإدارية”، لتتعالي الضحكات داخل القاعة على قول محامي الرئيس الأسبق.

والمتهمون فى القضية هم كل من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.

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