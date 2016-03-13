السيسى يؤكد على ضررة تضافر جهود المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب وتحديات اللاجئين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب من منظور شامل يُركز على محاربة الأسس الفكرية التي يقوم عليها، وبما يراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب البعد الأمني.

وأضاف السيسى – خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس مقدونيا جورجي إيفانوف – انه والرئيس المقدونى يتفقان فى وجهات النظر بشأن ضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير الدعم الدولي للبلدان المستقبلة للاجئين.

وأشار السيسى الى انه ” توافقت رؤانا كذلك فيما يتعلق بأهمية التمسك بالوسطية والتسامح وإعلاء قيمة الحوار بين الحضارات والأديان المختلفة “.

أ ش أ