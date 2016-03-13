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مقتل 28 شخصًا بسبب هطول أمطار غزيرة في باكستان

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مقتل 28 شخصًا بسبب هطول أمطار غزيرة في باكستان مقتل 28 شخصًا بسبب هطول أمطار غزيرة في باكستان

ارشيفية

قالت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، إن 28 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب العشرات جراء هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي.

وكانت الأمطار قد بدأت في الهطول الخميس، في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ثم امتدت لبقية البلاد، حيث أظهرت البيانات التي أصدرتها هيئة الإدارة الوطنية للكوارث تضرر 53 منزلا.

وقال المسؤولون إن 17 شخصًا لقوا مصرعهم في إقليم بلوشستان، وقتل 6 آخرون، في “خيبر باختونخوا”، فيما لقي 5 آخرون مصرعهم في أماكن متفرقة من الإقليم، وأوضح المسؤولون أن أغلب الوفيات كانت جراء انهيار أسقف المنازل.

صرح المتحدث باسم هيئة الكوارث أن حالات الوفاة وقعت منذ الخميس الماضي، عندما بدأت الأمطار في الهطول.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الـ24 ساعة المقبلة، مما قد يؤدي لوقوع فيضانات، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الباكستانية.

جدير بالذكر أن العديد من الضحايا يسقطون سنويا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، علما بأن سنة 2010 كانت الأكثر مأساوية حيث لقي 1700 شخص مصرعهم فيما تأثر 18 مليون شخص بسبب الكوارث.

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