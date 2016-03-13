مقتل 67 كردى فى قصف جوى تركى بشمالى العراق

> لقى 67 من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى على إثر قصف طائرات مقاتلة من طراز إف–16 تابعة للقوات الجوية التركية لمعسكرات المنظمة الانفصالية فى مناطق "متينا"، و"هفتانيين"، وآفاشين"، و"باسيان" فى جبال "قنديل" بشمالى العراق.

ونقلت محطة "خبر تورك" الفضائية اليوم الأحد عن بيان صادر من رئاسة هيئة الأركان العامة التركية تأكيده أن 14 طائرة مقاتلة شنت هجوما على معسكرات الانفصاليين فى شمالى العراق، مما أدى إلى مقتل 67 انفصاليا مع تدمير مستودعات الذخيرة وملاجئ المنظمة "الإرهابية".

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستانى بعد أن أعلنت الأخيرة فى 11 يوليو الماضى عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذى أعلن عن سريانه فى عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة فى شمالى العراق.

وتدرج كل من والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت فى عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي-اللينيني، وبدأت منذ عام 1984 شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.

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