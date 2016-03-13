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العثور على ثالث قتيل كويتى فى لبنان فى غضون أيام

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العثور على ثالث قتيل كويتى فى لبنان فى غضون أيام العثور على ثالث قتيل كويتى فى لبنان فى غضون أيام

>قال سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعى إن مواطنا كويتيا ثالثا قتل فى البلد المطل على البحر المتوسط فى غضون الأيام الثلاثة الماضية.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية مساء السبت أن السفير القناعى قال إن السلطات اللبنانية أبلغته بالقتل فى بلدة برج حمود شمال شرق العاصمة بيروت.

تم العثور على كويتيين اثنين آخرين مقتولين يوم الخميس داخل غرفة مطعم يملكانه بالقرب من بيروت.
>عمليات القتل تأتى بعد أسبوعين من حث الكويت ودول الخليج العربية الأخرى مواطنيها على تجنب السفر إلى لبنان، وقالت إنه ينبغى أن يغادر من هم هناك بالفعل.

الكويت هى أيضا جزء من الكتلة التى تقودها والمكونة من دول الخليج العربى الست التى وصفت مؤخرا حزب الله اللبنانى بأنه منظمة إرهابية، مما زاد التوتر بين الجماعة ودول الخليج.
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