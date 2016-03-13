قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

قال نادى الأسير الفلسطينى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية وصباح الأحد، 15 مواطنا من عدة محافظات بالضفة الغربية بفلسطين.

وأوضح نادى الأسير فى بيان اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة الخليل، وأربعة مواطنين من مخيم قلنديا، ومواطنين من محافظة جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم.

من ناحية أخرى أصدرت محكمة الاحتلال بمحكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية أحكاما بحق ستة أسرى لمدد متفاوتة، وفرضت عليهم غرامات مالية تراوحت قيمتها بين (3-5 آلاف) شيكل (الشيكل يعادل 0.258 دولار أمريكى) .

وقال نادى الأسير الفلسطينى الأحد، أن الأسير رياض أبو عصب حكم عليه بالسجن الفعلى لمدة 10 شهور وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل، والأسير صهيب خراز حكم عليه مدة ستة شهور ويوم وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل.

كما أصدرت قوات الاحتلال حكما بالسجن الفعلى لمدة ثلاث سنوات بحق الأسير على صبيح، وكذلك الأسير إيهاب شواهنة، والذى حكم عليه بالسجن الفعلى مدة 11 شهرا، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، أما الأسير جهاد مسلمانى فقد حكم عليه بالسجن الفعلى لمدة 12 شهرا ويوم، والأسير طارق دبك أصدر بحقه حكما بالسجن الفعلى لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل.

وعلى صعيد آخر أعلن الجيش الإسرائيلى وقوات الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشين بيت" الأحد عن ضبط العديد من الأسلحة فى الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة بما فى ذلك أسلحة نارية "بنادق ومسدسات" وماكينات تصنيع أسلحة.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت أمس الأول الجمعة عملية مشتركة بالقرب من قرية جنين ما أسفر عن ضبط 15 سلاحا ناريا.