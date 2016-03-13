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المجلس الرئاسي الليبي يدعو لنقل السلطة إلى حكومة وحدة

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المجلس الرئاسي الليبي يدعو لنقل السلطة إلى حكومة وحدة المجلس الرئاسي الليبي يدعو لنقل السلطة إلى حكومة وحدة

الموقعون على اتفاق الصخيرات

دعا المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مؤسسات البلاد إلى البدء في نقل السلطة إلى حكومة وحدة وناشد المجتمع الدولي الكف عن التعامل مع أي قوى أخرى منافسة.

والمجلس الرئاسي مكلف بقيادة البلاد خلال فترة انتقالية لإنهاء الفوضى السياسية والصراع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وبحسب رويترز يشير بيان المجلس الرئاسي الذي صدر يوم السبت إلى أنه سيسعى لتولي السلطة على الرغم من استمرار معارضة أصحاب المواقف المتصلبة في كل من مجلس النواب وهو البرلمان المعترف به دوليا في شرق ليبيا والمؤتمر الوطني العام وهو برلمان مواز في طرابلس.

لكن البيان أثار انتقادات فورية من جانب بعض أفراد الحوار السياسي الليبي الذي وقع اتفاقا توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة.

وتأمل الدول الغربية بأن تتمكن حكومة وحدة من التصدي لتهديد متزايد من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغل فراغا أمنيا وخلافات سياسية في ليبيا كي ينتزع موطئ قدم في البلاد.

وعين المجلس الرئاسي الذي يتخذ من تونس مقرا له حكومة وحدة الشهر الماضي ولكن إخفاق البرلمان بشرق ليبيا في التصويت بمنح الثقة للحكومة عرقل الاعتراف بها.

ولم يُعرف أيضا متى يمكن لحكومة وحدة الانتقال إلى طرابلس حيث ما زال الوضع الأمني غير مستقر كما أن بعض الجماعات المسلحة قد تحاول منعها من العمل.

ولكن المجلس قال في بيانه إن وثيقة وقع عليها أغلب أعضاء البرلمان لدعم الجديدة بالإضافة إلى موافقة شخصيات سياسية أخرى “هو بمثابة الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني واضطلاعها بالمهام الجسام التي شُكلت لأجلها.”

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