بالصور.. رئيس مقدونيا: نتطلع للتعاون الجاد.. وندعم مصر فى جميع المحافل الدولية

قال الرئيس المقدونى جورجى إيفانوف، إن السفارة المقدونية الوحيدة فى القارة الأفريقية فى مصر ، مضيفا: "بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى التعاون القائم بيننا وحددنا نقاط التعاون المستقبلية والتى نريد أن نركز عليها لتعزيزها فى المرحلة المقبلة".

وأكد الرئيس المقدونى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، عقب جلسة المباحثات التى عقدت بينهما بقصر الاتحادية، على أهمية مصر وقيادتها باعتبارها ركيزة الاستقرار فى المنطقة، وشدد إيفانوف على حرص والتزام بلاده للعمل بجدية وفاعلية مع مصر فى كافة المحافل الدولية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقدم الرئيس المقدونى الشكر للرئيس السيسى على الدعوة التى تلقاها لزيارة القاهرة والتى تعد أول زيارة لرئيس مقدونى إلى مصر بعد استقلالها، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى إعطاء قوة لعلاقات الصداقة بين البلدين فى إطار الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

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