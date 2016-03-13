الحكومة ترسل مشروع "قانون الشرطة" للبرلمان خلال ساعات.. ومناقشته أول أبريل

يرسل مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة، الوارد إليها من قسم التشريع بمجلس الدولة بعد الانتهاء من مراجعتها وصياغتها، إلى مجلس النواب، خلال ساعات.

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان لن يشكل لجنة خاصة لمناقشة تعديلات "قانون هيئة الشرطة"، بل سيتم مناقشته داخل اللجنة النوعية المختصة بالبرلمان، عقب استكمال الانتخابات داخلها، بمجرد إقرار البرلمان لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب نهائياً بعد تلقى ملاحظات مجلس الدولة عليها.

أضاف سليمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب سيبدأ فى مناقشة التعديلات على قانون هيئة الشرطة فى أول أبريل، بعد تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب.

- ننفرد بنشر النص الكامل لتعديلات "الشرطة" قبل ساعات من إرساله لـ"النواب"

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- ننفرد بنشر تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد مراجعة مجلس الدولة.. حظر التجمهر على رجال الداخلية.. وعدم ارتداء زى مخالف أو الإدلاء بتصريحات إعلامية دون تصريح.. وعدم الاحتفاظ بالسلاح الميرى كعهدة شخصية