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رئيس معهد بحوث الحشرات:بعوضتان فقط قادرتان على نشر "زيكا" بمصر خلال 3 أشهر

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رئيس معهد بحوث الحشرات:بعوضتان فقط قادرتان على نشر "زيكا" بمصر خلال 3 أشهر رئيس معهد بحوث الحشرات:بعوضتان فقط قادرتان على نشر "زيكا" بمصر خلال 3 أشهر
قال الدكتور أحمد حسين رئيس معهد بحوث الحشرات، إن مرض زيكا ينتقل بشكل سريع وكبير جدًا فى الدولة التى تنتقل إليها البعوض الناقل للفيروس، مؤكدًا أن بعوضتين فقط قادرتين على نشر المرض فى خلال 3 أشهر، نظرًا لسرعة تكاثر هذا النوع من البعوض.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش الندوة التى ينظمها معهد أبحاث أمراض العيون بعنوان "الوقاية والتحكم فى الأمراض الجديدة والمتجددة"، اليوم الأحد، أن دورة البعوض 10 أيام فقط، وإذا تراكمت المياه هذه الفترة بمكان ما تساعد على نمو اكتمال طور البعوضة وتكاثرها.

وأشار إلى أن هناك عادات صحيحة يجب إتباعها بالمنزل لعدم توفير البيئة التى تساعد على انتشار المرض، مثل تراكم المياه لفترات طويلة كالمياه المخزنة الناتجة عن التكييفات، والتى تترك لفترة طويلة بالمدن، وتساعد على تكاثر أى بعوضة.

رئيس بحوث الحشرات بعوضتان فقط قادرتان على نشر زيكا فى مصر خلال 3 أشهر (1)

رئيس بحوث الحشرات بعوضتان فقط قادرتان على نشر زيكا فى مصر خلال 3 أشهر (2)

رئيس بحوث الحشرات بعوضتان فقط قادرتان على نشر زيكا فى مصر خلال 3 أشهر (3)

رئيس بحوث الحشرات بعوضتان فقط قادرتان على نشر زيكا فى مصر خلال 3 أشهر (4)

رئيس بحوث الحشرات بعوضتان فقط قادرتان على نشر زيكا فى مصر خلال 3 أشهر (5)

رئيس بحوث الحشرات بعوضتان فقط قادرتان على نشر زيكا فى مصر خلال 3 أشهر (6)

رئيس بحوث الحشرات بعوضتان فقط قادرتان على نشر زيكا فى مصر خلال 3 أشهر (7)


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