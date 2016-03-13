خاصة .. تفاصيل رحلة الرعب للأهلي في أنجولا

اصطدمت السيارة التى يستقلها لاعبي الأهلي اثناء رحلة العودة من مدينه ليبولو الى العاصمة لوندا باحد السيارات المقابلة ولم يصب اى لاعب بسوء وحدث احتكاك بين السيارتين من الجانب نظرا لضيق الطريق الفردى , ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل فوجىء الجهاز الفنى بعدم وجود فرامل فى السيارة التى يستقلها وهو الامر الذى اثار غضب الهولندى مارتن يول واضطر الجهاز الفنى الى النزول من السيارة وتم توزيع اعضاء الجهاز الفنى على السيارات المرافقه ليس هذا فحسب بل سادت حالة من الخوف بين الجهاز الفنى واللاعبين بسبب انتشار الزواحف والثعابين على طول الطريق وهو ما جعل البعثة تعيش فى حالة من الرعب لمده تقترب من الثمانى ساعات استغرقتها المسافة من ليبولو الى العاصمة لوندا , حيث اضطرسائقو سيارات البعثة الى السير على سرعه 20كيلو متر نظرا لعدم صلاحيه الطريق.

شبكةعيونالإخبارية

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