مؤتمر القلب يكشف عن تقنية حديثة لقياس الضغط داخل الشريان التاجى

أعلن الدكتور عمرو الحديدى أستاذ طب الحالات الحرجة والقلب بكلية الطب جامعة القاهرة استحداث تقنية جديدة تعتمد على استخدام السلك لقياس الضغط داخل الشريان التاجى من خلال القسطرة القلبية، وذلك مع المرضى الذين يعانون من ضيق فى الشرايين التاجية.

وقال الدكتور عمرو الحديدى خلال المؤتمر السنوى لقسم القلب بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى المنعقد اليوم: عندما يكون هناك ضيق متوسط فى الشريان التاجى يمكن الاستعانة بهذه التقنية الحديثة وهى فى شكل جهاز يسمى جهاز قياس الضغط داخل الشرايين التاجية "FFR" وذلك من خلال سلك يسمىPRESSURE WIRE ".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن الجهاز الجديد يحدد إمكانية وضع دعامة لهذا الضيق من عدمه مضيفا: قد يؤثر هذا الضيق فى ضغط الشريان التاجى بعد الضيق الموجود فى الشريان مما يستلزم علاجه بالدعامات.

وأوضح الحديدى أن هذا الجهاز يستخدم فقط من خلال قسطرة القلب أثناء إجرائها، مشيرا إلى أن قياس الضغط فى الشريان يختلف تماما عن قياس ضغط الدم العادى والذى يتم بالطريقة التقليدية.

وتابع: قياس ضغط الدم داخل الشريان التاجى له استخدامات أخرى فى حالة وجود ضيق بعدد من الشرايين، وهذا يجنب المريض تركيب عدد أكبر من الدعامات والاكتفاء بدعامة واحدة أو اثنين حسب الأهمية، كما يجنب المريض إجراء جراحة قلب مفتوح، موضحا أن قياس نسبة الضغط قبل وبعد الضيق إذا قلت أو كانت مساوية لـ0.75 فان هذا الشريان يحتاج إلى تركيب دعامة.

وأوصى المؤتمر بإضافة هذا الجهاز إلى امكانيات مستشفيات التأمين الصحى بمدينة نصر لمساعدة مرضى التأمين الصحى.

وقال الدكتور على محروس مدير عام مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى إن المؤتمر يناقش الجديد فى القسطرة التداخلية، وتركيب الدعامات الدوائية والجديد فى أمراض القلب وأجهزة تنظيم دقات القلب وتركيب البالونات.

ويشارك فى المؤتمر كل من الدكتور أحمد فتحى عميد المعهد القومى للقلب والدكتور سامح شاهين رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ضمن حوالى 200 من أطباء القلب بمختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى بجانب نحو 50 ممرضة متخصصة فى أمراض القلب والرعاية الحرجة.

وأوضح الدكتور محروس أن المستشفى يستقبل جراحات المخ والأعصاب وخاصة أورام المخ وزراعة الأعضاء وجراحات المفاصل ومناظير العظام وتغيير المفاصل كما يستقبل حالات جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والقسطرة الدماغية وقسطرة الأوعية الدماغية.

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