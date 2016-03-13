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القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم (صور)

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القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بهذه المناسبة.

وأضاف المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” اليوم الأحد، أن فعاليات المهرجان تضمنت إقامة العديد من المباريات الرياضية فى كرة السلة وكرة اليد ورفع الأثقال وتنس الطاولة بين فرق الجمعية ، وإتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز ، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات الموسيقية والوطنية.

القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

وألقى اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التى تقدمها الجمعية لأعضائها من رعاية صحية وإجتماعية ورياضية لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن إلى تشكيل (6) فرق رياضية تابعة للجمعية فى العاب كرة السلة وتنس الطاولة والسباحة والكرة الطائرة والعاب القوى ورفع الأثقال حصلت على (23) ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية وكأس هذا العام والتى تقام تحت رعاية اللجنة البارالمبية.

مؤكداً أن ما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن وبناء مستقبله سيظل مبعث فخر وتقدير من جميع ابناء الشعب المصرى العظيم.

القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الميداليات التذكارية والكئوس على الفرق الفائزة.

استمراراً لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة إحتفالاً بهذه المناسبة.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية فى كرة السلة وكرة اليد ورفع الأثقال وتنس الطاولة بين فرق الجمعية ، وإتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز ، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات الموسيقة والوطنية.

وألقى اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التى تقدمها الجمعية لأعضائها من رعاية صحية وإجتماعية ورياضية لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال المرحلة القادمة.

مشيراً إلى تشكيل (6) فرق رياضية تابعة للجمعية فى العاب كرة السلة وتنس الطاولة والسباحة والكرة الطائرة والعاب القوى ورفع الأثقال حصلت على (23) ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية وكاس مصر هذا العام والتى تقام تحت رعاية اللجنة البارالمبية.

مؤكداً أن ما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن وبناء مستقبله سيظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى العظيم .

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الميداليات التذكارية والكئوس على الفرق الفائزة .

القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

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