أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بريطانيا تستبعد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب ضعف اقتصادها

Google+ Print
بريطانيا تستبعد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب ضعف اقتصادها بريطانيا تستبعد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب ضعف اقتصادها

اردوغان

شكك وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، اليوم الأحد، في إمكانية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور.

وأعرب أوزبورن في تصريح صحفي عن اعتراض لندن على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بسبب اقتصادها الضعيف، مذكرا أن لبلاده الحق في استعمال الفيتو في الاتحاد.

وقال أزبورن “نحن وضعنا شروطا وقلنا بوضوح إننا نعارض انضمام أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي والسماح لهم بحرية الحركة في دول الاتحاد، إذا كانت مستويات اقتصاداتهم و نموها ليست قريبة من مستوى اقتصادنا”.

وأشار وزير المالية البريطاني إلى أن تركيا تعد حليفا للاتحاد الأوروبي وعلاقاتنا بها مهمة. كما أوضح أن بريطانيا ستحافظ على نظام الفيزا مع تركيا حتى في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا