بريطانيا تستبعد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب ضعف اقتصادها

شكك وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، اليوم الأحد، في إمكانية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور.

وأعرب أوزبورن في تصريح صحفي عن اعتراض لندن على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بسبب اقتصادها الضعيف، مذكرا أن لبلاده الحق في استعمال الفيتو في الاتحاد.

وقال أزبورن “نحن وضعنا شروطا وقلنا بوضوح إننا نعارض انضمام أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي والسماح لهم بحرية الحركة في دول الاتحاد، إذا كانت مستويات اقتصاداتهم و نموها ليست قريبة من مستوى اقتصادنا”.

وأشار وزير المالية البريطاني إلى أن تركيا تعد حليفا للاتحاد الأوروبي وعلاقاتنا بها مهمة. كما أوضح أن بريطانيا ستحافظ على نظام الفيزا مع تركيا حتى في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.