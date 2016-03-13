معلمو مدرسة سكينة أيوب يتبرعون بجزء من رواتبهم لمركز أورام بالفيوم

أطلقت مدرسة سكينة أيوب الإعدادية بقرية بنى صالح التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، مبادرة للتبرع لمركز أورام الفيوم، والذى انتهى إنشاؤه منذ سنوات ويتوقف على التجهيزات اللازمة لبدء العمل فيه ومعالجة أطفال الفيوم المصابين بالأورام السرطانية.

وقال أيمن البكرى مدير المدرسة، إنه بمجرد أن أطلق المبادرة أمام معلمى المدرسة فوجئ باستجابة كبيرة ومبادرات من المعلمين بتقديم طلبات للتبرع بـ30 جنيها وآخرين للتبرع بـ20 جنيها شهريا من رواتبهم مدى الحياة، وحتى بعد خروجهم على المعاش لصالح مركز أورام الفيوم، وتم تقديم الطلبات لمدير إدارة شرق الفيوم التعليمية للموافقة عليها.

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