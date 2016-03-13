وقفة احتجاجية لمستأجرى البازارات بالغردقة للمطالبة بتخفيض القيمة الإيجارية

نظم اليوم الأحد، العشرات من مستأجرى الشواطئ والبازارات السياحية، وقفة احتجاجية أمام الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وديوان عام محافظة البحر الأحمر، للمطالبة بتخفيض القيمة الإيجارية بعد تضررهم من حالة الركود التى أصابت القطاع السياحى بالمحافظة.

وقال مستأجرو البازارات خلال وقفتهم إنهم حاولوا لقاء اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، لتخفيض القيمة الإيجارية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، حيث تضرروا من الظروف التى تمر بها البلاد من حالة الركود بعد امتناع الأفواج السياحية عن القدوم إلى مصر.

وفى المقابل، وعد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله مستأجرى البازارات بتأجيل دفع القيمة الإيجارية لعدة أشهر لحين تحسين الوضع السياحى.

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