إضراب عشرات السائقين بخط "بلبيس - منيا القمح" بسبب فرض إتاوات عليهم

دخل العشرات من السائقين بخط "بلبيس- منيا القمح" بالشرقية اليوم الأحد، فى إضراب عن العمل، احتشدوا بسياراتهم، أمام قرية ميت جابر، وذلك لقيام بعض البلطجية والخارجين على القانون، بفرض إتاوات عليهم، أثناء سيرهم بسياراتهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
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تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام العشرات من السائقين بخط "بلبيس- منيا القمح" بالدخول فى إضراب بسياراتهم والامتناع عن العمل، وذلك بسبب قيام بعض الخارجين على القانون بفرض إتاوات عليهم .
وناشد السائقون القيادات الأمنية، بسرعة تكثيف الخدمات الأمنية بالطريق وضبط العناصر الخارجة على القانون التى تشاركهم فى قوتهم اليومى، تحت تهديد السلاح، وفى حالة عدم الدفع يتم تهديدهم بحرق سياراتهم.
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