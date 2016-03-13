إضراب عشرات السائقين بخط "بلبيس - منيا القمح" بسبب فرض إتاوات عليهم

دخل العشرات من السائقين بخط "بلبيس- منيا القمح" بالشرقية اليوم الأحد، فى إضراب عن العمل، احتشدوا بسياراتهم، أمام قرية ميت جابر، وذلك لقيام بعض البلطجية والخارجين على القانون، بفرض إتاوات عليهم، أثناء سيرهم بسياراتهم.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام العشرات من السائقين بخط "بلبيس- منيا القمح" بالدخول فى إضراب بسياراتهم والامتناع عن العمل، وذلك بسبب قيام بعض الخارجين على القانون بفرض إتاوات عليهم .

وناشد السائقون القيادات الأمنية، بسرعة تكثيف الخدمات الأمنية بالطريق وضبط العناصر الخارجة على القانون التى تشاركهم فى قوتهم اليومى، تحت تهديد السلاح، وفى حالة عدم الدفع يتم تهديدهم بحرق سياراتهم.

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