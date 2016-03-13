تشكيل الزمالك - شيكابالا يعوض غياب كهربا

يبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا مع الزمالك ضد يونيون دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويعوض شيكابالا غياب محمود عبد المنعم "كهربا" والذي تخلف عن السفر إلى الكاميرون مع الزمالك.

كما يعتمد الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك على أحمد دويدار ليعوض غياب علي جبر للإيقاف.

وبشكل عام، اعتمد مدرب الزمالك على نفس التشكيل الذي فاز به على المقاولون العرب في الدوري 2-0، باستثناء مشاركة شيكابالا ودويدار.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد كوفي - أحمد دويدار - حمادة طلبة

خط الوسط: طارق حامد - معروف يوسف - مصطفى فتحي - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: إيمانويل مايوكا