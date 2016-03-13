الزمالك: لا مانع من التعاقد مع البدري

يجهز نادي الزمالك بعض المرشحين الدائمين لتولي تدريب الفريق في أقرب فرصة ممكنة، وفقًا لتأكيدات أحمد مرتضى منصور عضو إدارة النادي.

وفي هذا الصدد، تحدث أحمد مرتضى، قائلاً إن حسام حسن وحسن شحاتة مرشحين دائمين لتدريب الفريق، إلا أن الظروف الحالية فرضت على الإدارة وجود مدير فني أجنبي.

وبسؤاله عن إمكانية الاستعانة بأحد أبناء الأهلي مثل حسام البدري، رد عضو الزمالك: "النادي مليء بأبنائه، ولكن نحن في دولة واحدة، ولا أمانع البحث عن مصلحتي مع أي شخص طالما كان واجهة مشرفة لنا، فالزمالك بيت كبير لكل الرياضيين في مصر".

واستدرك: "أما مانويل جوزيه، فإنه لا يناسبني من الناحية التسويقية، لأنه صنع نفسه في النادي الأهلي، بل أبحث عن اسم كبير في الدوريات الأوروبية".

وأشار عبر قناة "المحور" إلى أن مارتن يول المدير الفني للأهلي كان ضمن المرشحين لتدريب الزمالك، مضيفًا أن ناديه فكر في التعاقد مجددًا مع باتشيكو أو جوزفالدو فيريرا أو جورفان فيريرا بعد إقالة ميدو الشهر الماضي.

وأوضح: "التفكير في إعادة هذا الثلاثي، يؤكد أن رئيس الزمالك ليس في خصومة مع أحد".

وأتم: "كما كان هناك مرشحين آخرين مثل هاري ريدناب ومانويل خيمينيز وبيرند شوستر".