مغاطس طبيعية لتضييق المهبل

حالة اتساع وارتخاء عضلات المهبل من الحالات التي تعاني منها الكثير من النساء وأسبابها كثيرة منها كثرة الولادة وزيادة الوزن وتقدم العمر واستخدام حبوب منع الحمل، وتلجأ النساء لاستخدام وصفات عشبية لعلاج هذه الحالة المقلقة، والتي تؤثر على العلاقة الزوجية علاوة على أنها كثيراً ما تؤدي إلى السلس البولي المزعج، وهناك تمارين كيجل أيضا لعلاجها.



"سيدتي وطفلك" التقت بالدكتورة الصيدلانية شيماء حمودة، والتي أشارت ببعض المغاطس المهبلية الطبيعية، التي من دورها علاج هذه الحالة كالآتي:



• غسول النعناع مفيد جداً لهذه الحالة حيث يغلى القليل من أوراق النعناع، وتترك حتى تصبح دافئة ويؤخذ ماؤها وتعمل منه مغطساً تجلس بداخله الزوجة أو أن تترك البخار المتصاعد منه وهو يغلي يدخل إلى منطقة المهبل وسوف تحصل على نتائج طيبة مع الاستمرار بالعملية، ولكن عليها أن تطيل الجلوس فيه أو التعرض لبخاره لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

• الشبّة لها دور كبير في ذلك، حيث يمكن سحقها وإذابتها بماء دافئ ولكن يجب عدم تركيزها لأنها قد تخدش الجلد.

• مغطس من المادة الهلامية الموجودة في نبات الصبار، ويمكن أن تستخرج هذه المادة الهلامية وحدها، وتدهن بها المنطقة، فهي فعالة جداً إذا ما استخدمت بواقع مرتين يومياً، لأن الصبار يحتوي على خصائص قابضة ومضادات أكسدة.

• عشبة البوريريا حيث يمكن سحقها وإذابتها بالماء، ثم عمل المغطس منها، وتفيد أيضاً لعلاج صغر الثدي عند الفتيات عند تدليك المكان بها.

• خل التفاح كمادة قابضة ومطهرة، ولكن يجب تخفيفه كثيراً بالماء، لأن له خاصية مهيجة للجلد، ويجب البحث عن النوع الأصلي أو إعداده في البيت.