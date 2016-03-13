المراحل العمرية وما يناسبها من أجهزة إلكترونية

لكل فئة عمرية ما يناسبها من أجهزة إلكترونية، حيث تجد مهندسة الكمبيوتر زهرة سميح، أنه لابد من التركيز على فائدة محتوى كل جهاز، وتقييم العمر المناسب لاستخدامه من قبل الأطفال؛ حتى لا يكون الجهاز الإلكتروني ذا ضرر كبير على أطفالنا، ويأتي التصنيف الذي اتفق عليه الخبراء على النحو التالي:

- من صفر إلى 6 سنوات: هذه المرحلة العمرية حساسة جداً؛ كونها الأساس في تربية الطفل ولا يناسبها إلا الكمبيوتر المخصص للأطفال والذي يحوي برامج تعليمية مبسطة، كالألوان والأشكال وأصوات الحيوانات، وما إلى ذلك. خاصة أن الطفل في هذه المرحلة لا خطر عليه إن ترك وحدة مع مثل هذا الجهاز.

- من 6 إلى 12 سنة: جهاز إل وي، مناسب جداً لهذه الفئة العمرية؛ كونها تتميز بكثرة النشاط والحركة. وسيعمل جهاز إل وي على تفريغ طاقاتهم في اللعب والمنافسة. ويمكن أن يكون جهاز إل بي إي سبي مناسباً لهم في حال فضلوا اللعب بدون حركة.

- من 12 إلى 18 سنة: جهاز الآي باد والبلاي ستيشن والإكس بوكس مناسب لهذة الفئة العمرية، فهم يميلون للجلوس أكثر وحب الاطلاع والاستكشاف، وكذلك التحديات والمغامرات.

أما فيما يخص الهواتف الذكية على اختلافها فمن الأفضل أن تكون في أيدي البالغين فقط.