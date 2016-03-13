أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس مقدونيا: نتطلع للتعاون الجاد.. وندعم مصر فى جميع المحاكم الدولية

Google+ Print
رئيس مقدونيا: نتطلع للتعاون الجاد.. وندعم مصر فى جميع المحاكم الدولية رئيس مقدونيا: نتطلع للتعاون الجاد.. وندعم مصر فى جميع المحاكم الدولية
قال الرئيس المقدونى جورجى إيفانوف، إن السفارة المقدونية الوحيدة فى القارة الأفريقية فى ، مضيفا: "بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى التعاون القائم بيننا وحددنا نقاط التعاون المستقبلية والتى نريد أن نركز عليها لتعزيزها فى المرحلة المقبلة".

وأكد الرئيس المقدونى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، عقب جلسة المباحثات التى عقدت بينهما بقصر الاتحادية، على أهمية مصر وقيادتها باعتبارها ركيزة الاستقرار فى المنطقة، وشدد إيفانوف على حرص والتزام بلاده للعمل بجدية وفاعلية مع مصر فى كافة المحافل الدولية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقدم الرئيس المقدونى الشكر للرئيس السيسى على الدعوة التى تلقاها لزيارة القاهرة والتى تعد أول زيارة لرئيس مقدونى إلى مصر بعد استقلالها، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى إعطاء قوة لعلاقات الصداقة بين البلدين فى إطار الاحترام المتبادل والتعاون البناء.


>السيسي يشيد بمواقف مقدونيا المنحازة لإرادة الشعب المصرى
>
>ننشر صور استقبال السيسي الرسمية للرئيس المقدونى بقصر الاتحادية
>
>السيسي ونظيره المقدونى يشهدان توقيع بروتوكول تعاون فى مجال الزراعة
>
>هاشتاج "السيسى فى قلوب السعوديين" الأول فى المملكة والثانى عالميا والرابع بمصر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر