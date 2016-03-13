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علماء: الكولسترول الجيد يسبب أمراض القلب لبعض الحالات

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علماء: الكولسترول الجيد يسبب أمراض القلب لبعض الحالات علماء: الكولسترول الجيد يسبب أمراض القلب لبعض الحالات
قال باحثون إن ما يطلق عليه اسم الكولسترول الجيد قد يزيد احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية لدى بعض الأشخاص وربما تلقى هذه النتيجة بمزيد من الشكوك على الأدوية التى تهدف لرفع نسبة هذا الكولسترول.

يتصل البروتين الدهنى عالى الكثافة أو الكولسترول الجيد بشكل عام بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب نظرا لأنه يخفف آثار انسداد الشرايين التى يسببها البروتين الدهنى منخفض الكثافة.

لكن علماء قالوا فى مجلة (ساينس) العلمية إن بعض الأشخاص مصابون بتحور جينى نادر يجعل أجسامهم تفرز معدلات مرتفعة من الكولسترول الجيد وهو ما قد يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال قائد فريق البحث دانيال ريدر من جامعة بنسلفانيا "تؤكد نتائجنا أن بعض أسباب ارتفاع الكولسترول الجيد قد تزيد بالفعل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وهذه أول إشارة للتحور الجينى الذى يزيد الكولسترول الجيد لكنه يزيد أيضا مخاطر الإصابة بأمراض القلب."

واكتشف العلماء أن من لديهم هذا التحور يكونون أكثر عرضة نسبيا للإصابة بأمراض القلب بما يعادل تقريبا مخاطر الإصابة بها لدى المدخنين.

ويساعد الكولسترول الجيد بمعدلاته الطبيعية فى تسهيل عمل الدورة الدموية عن طريق توجيه الكولسترول إلى الكبد حيث يتم التخلص منه.

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