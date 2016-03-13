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النيابة تستدعى مهندسين لاستجوابهما فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج

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النيابة تستدعى مهندسين لاستجوابهما فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج النيابة تستدعى مهندسين لاستجوابهما فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج
قرر المستشار هانى الجوهرى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الأحد، سرعة استدعاء مهندس من مكتب الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة جامعة أسيوط، ومهندس آخر من مكتب شهيب، وهو استشارى الشركة المنفذة لسؤالهما حول واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج.

وكانت نيابة الأموال العامة بسوهاج قررت الأسبوع الماضى، صرف 7 مهندسين مؤقتًا من سراى النيابة والمتهمين فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج بعد التحقيق معهم، وهم 3 من مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، و3 من جهاز المشروعات بتنمية جنوب الصعيد، ومهندس من جهاز التعمير مكلف بالإشراف على أعمال الكوبرى، وقررت النيابة ندب لجنة خماسية من مركز البحوث والإسكان بالدقى لاستكمال أعمال فحص المشروع.

وأسفرت التحقيقات بنيابة الأموال العامة بسوهاج مع المتهمين، عن أن رئيس اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة أسيوط كان يعمل استشارى بالشركة المنفذة بذات المشروع فى فترة سابقة، وتم استبعاده بناء على طلب المكتب الاستشارى بكلية الهندسة لأعماله السابقة.


>- صرف 7 متهمين مؤقتا فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج واستدعاء آخرين

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